ВОЙНА В Украине От развала роССии до «жеста доброй воли»: министр обороны Резников озвучил сценарии окончания войны

2022-07-09 21:00

Министр обороны Алексей Резников назвал три возможных сценария завершения широкомасштабной войны с россией. Среди них развал рф, победа Украины на поле боя и очередной якобы «жест доброй воли» со стороны страны-агрессора.

Такое заявление он сделал во время выступления на конференции Forbes «Строим вместе».

«Первый сценарий будет приблизительно такой же, как и «good will», «добрая воля» россиян, которая была ними объявлена, когда они бежали с Киевщины, Черниговщины, Сумщины и острова Змеиный», — сказал министр.

При таком развитии событий Украина сначала выйдет на границы 24 февраля, далее, вероятно, начнутся переговоры о статусе оккупированных районов Донбасса и Крыма с содействием партнеров Украины, уточнил министр.

Второй вариант заключается в постепенной борьбе и ударах по самым болезненным местам российской армии с помощью современного оружия.

«Мы не можем сражаться с ними по принципу «мясорубка на мясорубку». У них больше людей, территории, танков, самолетов и т.д., но все несовременное, все давнее, и они сегодня используют принцип мясорубки. К тому же, наши партнеры не смогли бы нас поддержать при таких обстоятельствах», – объяснил Резников.

Третий сценарий, по его словам, подразумевает «парад суверенитетов» в россии и распад страны.

«Третий — более драматический для рф, это развал россии, это парад суверенитетов на несколько разных субъектов: Татарстан, Башкирстан, на Востоке и т.д. Мы это с вами точно при нашей жизни увидим, но это немного продолжительная история», — подытожил глава Минобороны.



По словам Резникова, «Минска-3 точно не будет, каких-то капитуляционных договоренностей не будет, и с дулом у виска никто вести переговоры не будет».



Также, Резников считает, что некоторые объекты оборонно-промышленного комплекса имеет смысл перенести под землю, например, в соляные шахты.

«Я думаю, бизнес должен смотреть более прогрессивно, чем государство. Надо посмотреть на наши шахты, наши соляные разработки, где можно создать систему защиты для предприятий, которые будут иметь естественную защиту – от грунтового, базальтового слоя или чего-то такого», – заметил Резников.

Министр обороны привел в пример Израиль, где постоянно существует угроза ракетных обстрелов, однако страна имеет множество производств.

По словам Резникова, Украине необходимо развивать системы ПВО/ПРО или закупать их у партнеров.

Рассказал Резников и о численности ВСУ.

По его словам, по состоянию на июль 2022 года, в секторе обороны и безопасности Украины задействованы более миллиона человек. В том числе, в ряды Вооруженных сил Украины мобилизованы до 700 000 украинцев, в пограничные войска — до 60 000, Национальную гвардию — до 90 000, Национальную полицию — до 100 000 человек.

«У нас сегодня более 1 млн человек в форме обеспечивают деятельность сектора безопасности и обороны», — сказал Резников.