ВОЙНА В Украине ВСУ дали оккупантам "прикурить" в районе Авдеевки и Кочубеевки

2022-07-10 09:00

По состоянию на субботу, 9 июля, на 136-е сутки героического противостояния Украины российскому полномасштабному военному вторжению, оккупанты деморализованы тотальным сопротивлением украинцев, а командованию страны-террориста с каждым днем все труднее отправлять резерв в подразделения, которые несут больше потери. ВСУ продолжают отражать штурм рашистов на востоке страны.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ в Facebook.

На Волынском и Полесском направлениях изменений нет. Чтобы блокировать разведку российскими БПЛА на приграничных с Украиной территориях, ВСУ применяют комплексы радиоэлектронной борьбы. Также существует риск нанесения ракетных и авиационных ударов с Беларуси.

На Северском направлении оккупанты ударили штурмовой авиацией возле села Владимировка Сумской области.

На Харьковском направлении рашисты пытаются добраться до города, в частности штурмом пытались продвинуться в направлении Кочубеевка - Дементиевка. В то же время ВСУ убрали противника на ранее занятые позиции.

На направлении Малое Веселое – Петровка украинские защитники обезвредили разведывательную группу оккупантов.

На Славянском направлении российские захватчики применяют артиллерию, чтобы продвинуться в направлении Изюм – Славянск. В частности, авиация противника ударила в районах населенных пунктов Чеполь и Богородичное. В то же время ВСУ отразили штурм рашистов в направлениях Довгенькое – Краснополье, Пасека – Долина, поэтому они отошли. Также враг дистанционно заминировал участок трассы вблизи Большой Камышевахи.

На Донецком направлении оккупанты обстреливают позиции ВСУ и приближенные к линии столкновения населенные пункты, а также из авиации ударили ракетами возле пгт. Шумы. Также они с помощью БПЛА провели разведку в Краматорском районе и пытались штурмовать на направлении Золотаровка - Верхнекаменское. Но метким огнем украинские защитники заставили рашистов разбежаться по кустам в районе Золотаровки.

В Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг обстреливает позиции ВСУ по минометам, ствольной и реактивной артиллерии по линии столкновения. Вражеские авиаудары также обнаружены в районах Авдеевки и Новоандреевки. На направлениях Ясиноватая – Авдеевка захватчики пытались улучшить свое тактическое положение штурмом, но безуспешно. Также им не удалось продвинуться в районе Марьинки.

На Южнобужском направлении рашисты пытаются защищать свои занятые позиции и сосредотачивают усилия, чтобы сдерживать обстрелы продвижения ВСУ вглубь временно оккупированной территории.