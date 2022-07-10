ВОЙНА В Украине видео В оккупированном Алчевске раздавались взрывы: сообщают о пожаре на складе боеприпасов

2022-07-10 09:30

 

Очевидцы сообщают о детонации снарядов на Алчевском пивзаводе, где, очевидно, российские оккупанты хранили боеприпасы.

В ночь на 10 июля во временно оккупированном Алчевске прогремели мощные взрывы.

В местных Telegram-каналах сообщают о пожаре на складе боеприпасов, публикуя соответствующее видео.

В сообщениях говорится, что детонация происходит на местном пивзаводе. На территории этого предприятия оккупанты обустроили военный склад. После мощного взрыва здесь начался пожар.

 

 

Пока неизвестно, был ли этот пожар следствием работы ВСУ с американским высокоточным и дальнобойным оружием, или военные склады накрыло "дружественным" огнем из минометов российских захватчиков, или просто кто-то из охранников небрежно погасил окурок.

 

subscriber subscriber

Еще по теме

видео В Чернобаевке вновь раздались мощные взрывы: масштабный пожар

2022-07-09 11:00

В порту оккупированного Бердянска, где подорвали "Саратов", гремят новые взрывы: в окнах дрожат стекла

2022-06-02 16:30

Во Львове прогремели мощные взрывы. В городе воздушная тревога

2022-05-03 21:43

В Киеве и Львове утром прогремели мощные взрывы: первые подробности

2022-04-16 10:00

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

видео Разорвали в клочья: ВСУ уничтожили танковую роту оккупантов во время наступления

2022-07-10 12:30

Министры G-20 не смогли договориться по вопросу войны россии в Украине

2022-07-10 12:00

Оккупанты провели неудачную разведку боем под Славянском, - Генштаб

2022-07-10 11:30

Комфортная температура, но с грозами и градом: прогноз погоды на 10 июля

2022-07-10 11:00
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

видео Разорвали в клочья: ВСУ уничтожили танковую роту оккупантов во время наступления 2022-07-10 12:30
Министры G-20 не смогли договориться по вопросу войны россии в Украине 2022-07-10 12:00
Оккупанты провели неудачную разведку боем под Славянском, - Генштаб 2022-07-10 11:30
Комфортная температура, но с грозами и градом: прогноз погоды на 10 июля 2022-07-10 11:00