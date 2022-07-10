ВОЙНА В Украине видео В оккупированном Алчевске раздавались взрывы: сообщают о пожаре на складе боеприпасов

2022-07-10 09:30

Очевидцы сообщают о детонации снарядов на Алчевском пивзаводе, где, очевидно, российские оккупанты хранили боеприпасы.

В ночь на 10 июля во временно оккупированном Алчевске прогремели мощные взрывы.

В местных Telegram-каналах сообщают о пожаре на складе боеприпасов, публикуя соответствующее видео.

В сообщениях говорится, что детонация происходит на местном пивзаводе. На территории этого предприятия оккупанты обустроили военный склад. После мощного взрыва здесь начался пожар.

Пока неизвестно, был ли этот пожар следствием работы ВСУ с американским высокоточным и дальнобойным оружием, или военные склады накрыло "дружественным" огнем из минометов российских захватчиков, или просто кто-то из охранников небрежно погасил окурок.