ВОЙНА В Украине Есть приказ на деоккупацию южных регионов Украины: Резников рассказал о поддержке Запада

2022-07-11 16:30

Министр обороны Украины Алексей Резников в интервью западным СМИ рассказал о военной поддержке Украины союзниками и партнерами, о пройденном тесте на применение высокоточного дальнойбойного оружия и готовности к освобождению южных регионов от российских оккупантов. По его мнению, демократический мир победит россию, так как уже сформировалась антикремлевская коалиция, и эта война станет концом империи.

Приказ на деоккупацию

В интервью британской газете The Times Алексей Резников отметил, что Президент Зеленский приказал украинским военным вернуть оккупированные прибрежные территории, жизненно важные для экономики страны.

«Мы понимаем, что политически это очень нужно для нашей страны. Президент поручил высшему военному руководству разработать планы. После этого Генштаб говорит, что для достижения этой цели нам нужно. Далее моя работа. Я пишу письма коллегам в странах-партнерах», — сказал Резников.

Переход с советского вооружения на оружие стандарта НАТО

Глава украинского оборонного ведомства подчеркнул, что интенсивность войны быстро истощает запасы советских времен. По его словам, министр обороны Великобритании Бен Уоллес сыграл ключевую роль в смене подхода с предоставления советского оборудования на стандартную для НАТО 155-мм артиллерию, управляемые реактивные системы залпового огня и высокотехнологичные беспилотники.

«Это был долгий процесс, полтора месяца, но мы получили результат. Украина имела вооруженные силы советских времен с оружием тридцатилетней давности. Мы изменили это за три месяца», — сказал Резников газете The Times.

Министр указал, что удовлетворен поддержкой, которую Украина получает от партнеров по НАТО, но не темпами поставок. Он обратил внимание, что западные страны увеличили поставки оружия только потому, что Украина доказала свою боеспособность.

«Я пытался объяснить, что после восьми лет гибридной войны у нас более 400 тысяч ветеранов плюс их родственники в разных уголках мира», — сказал Резников. «Рабочие от Польши до Португалии решили вернуться в Украину, чтобы защитить свою страну».

Он уточнил, что «у нас около 700 000 человек в вооруженных силах, а если добавить национальную гвардию, полицию, пограничную службу, то нас будет около миллиона».

Британские солдаты уже тренируют два батальона украинских солдат в Англии в рамках обещания Бориса Джонсона обучать 10 000 военнослужащих каждые 120 дней.

Отставка британского премьера Бориса Джонсона

По словам Министра обороны Украины, Киев не обеспокоен тем, что скорый уход премьер-министра Бориса Джонсона может нарушить обязательства Великоритании перед Украиной.

«Мы посмотрели в глаза нашим партнерам, у меня прекрасные отношения с Беном Уоллесом и Джеймсом Хиппи, наш министр иностранных дел Димтро Кулеба разговаривает с Лиз Трасс, я видел в Лондоне много украинских флагов во всех официальных зданиях и на неофициальных зданиях тоже», — отметил Резников.

Усилия Великобритании помогут усилить украинскую армию после тяжелых потерь при защите Донбасса перед лицом массированного артиллерийского обстрела России, где, по словам президента Зеленского, Украина теряет до 200 человек в день.

Украина прошла тест на применение вооружения США

А в интервью The Wall Street Journal Резников прямо указал, что Украина прошла тест по использованию американских передовых вооружений, но требует большего количества и срочных поставок.

По его словам, высокомобильные артиллерийские реактивные системы HIMARS изменили правила игры, позволив Украине атаковать российские силы в Изюме.

«Война идет мрачно… Нам нужно больше (оружия, — ред.), нам нужно срочно», — отметил он.

«Нам нужно было их убедить, предъявить им доказательства. В случае с Изюмом мы точно нацелились на российский командный центр воздушных операций. Это было действительно точно. Наши партнеры увидели это и сказали: «Вы прошли тест»», – подчеркнул Резников.

Он также добавил, что Украина нуждается в вооружениях, которые будут бить на большие расстояния.

«Россияне используют РСЗО, которые могут бить на 120 километров. Поэтому нам нужно что-то подальше – 150. И мы доберемся туда», — отметил министр.

Помимо дальнобойного оружия, Резников настаивает на поставках бронированных машин, танков и беспилотных летательных аппаратов.

Антикремлевская коалиция

По мнению Алексея Резникова, демократический мир объединился, чтобы победить россию, и эта война положит конец этой империи.

«Мы уверены, что антикремлевская коалиция родилась. Наши партнеры в Лондоне, Вашингтоне и других столицах вкладывают в нас не только деньги, но и ожидания своих людей, что мы должны заставить Кремль проиграть. Мы должны вместе победить в этой войне», — сказал Резников.

Он добавил, что даже старые союзы Путина с Венгрией и Казахстаном распадаются.

«Я уверен, что в ближайшие несколько лет мы увидим вереницу призывов к суверенитету на территории россии. Российская Федерация закончит свою жизнь как разные страны — Татарстан, Башкортостан и т. д.», — сказал Резников.