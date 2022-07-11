ВОЙНА В Украине Оккупантам нечем отразить удары HIMARS, главные рупоры кремля потеряли уверенность в победе, – Бутусов

2022-07-11 17:30

Ведущие военные пропагандисты РФ испугались ударов американских РСЗО HIMARS и признали эффективность этого оружия. Они заявили, что с помощью указанного вооружения ВСУ уничтожили важные командные пункты российской армии, а вот отразить эти ракеты возможности нет.

На это обратил внимание украинский журналист Юрий Бутусов. На своей странице в Facebook он отметил, что работа HIMARS впервые заставила прокремлевских "экспертов" критиковать свои власти.

В частности, пропагандист Александр Сладков вдруг испугался, что украинские HIMARS накроют его вместе с очередным "центром принятия решений". В своем посте россиянин задал вопрос: "Когда это бл**ство закончится?"

Еще один российский блогер Роман Сапоньков сообщил, что лично видел эффективность ударов HIMARS по штабу ВС РФ во временно оккупированной Чернобаевке (Херсонская область).

"Главные рупоры российской пропаганды, которые пытались показать превосходство российской армии над украинской, испугались, что теперь украинские ракеты смогут достать их в тылу – там, где они и работают", – указал Бутусов. Он подчеркнул, что украинские журналисты, наоборот, часто находятся на передовой.

Бутусов уверен, что теперь пропагандисты РФ потеряли былую уверенность в себе.

"И это ВСУ только начали наносить удары HIMARS по тылам российской армии. Отработано около 30 штабов и складов, а едет еще больше ракетных установок и еще больше управляемых ракет, удары будут усиливаться. И отразить эти удары России нечем", – написал журналист.