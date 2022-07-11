ВОЙНА В Украине роССийские захватчики начали подготовку к уличным боям в Херсоне: появились подробности

2022-07-11 18:00

Российские захватчики готовится к уличным боям во временно оккупированном Херсоне. Об этом свидетельствуют попытки усиления некоторых блокпостов военных РФ.

В то же время после точных ударов Вооруженных сил Украины оккупанты начали перевозить склады боеприпасов на левый берег Днепра. Об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал советник главы Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань.

По его словам, российские оккупанты в последнее время концентрируют склады с боеприпасами в Новой Каховке и Олешках. Хлань отметил, что и в тех местах украинские военные уничтожают вражеские позиции.

Более того, попытка спасти от уничтожения склады с БК усложняет логистику врага. В частности, оккупантам стало сложнее доставлять боекомплекты и технику ближе к передовой.

Также Хлань отметил, что в самом областном центре российские оккупанты начали подготовку к уличным боям.

"Последние дни я слышу эти тревожные сигналы об усилении точек для уличных боев. А это большая опасность для гражданских граждан. Надеюсь, что россиян удастся выбить из Херсона без боя, и они пойдут на левобережную часть Днепра. Но надо быть готовым ко всему", – рассказал Хлань.

Советник главы ОВА в очередной раз напомнил жителям Херсонщины, что по возможности необходимо эвакуироваться из региона. Тем, кто не имеет возможности уехать, нужно позаботиться о безопасности.

"Этим людям нужно найти, где могут быть бомбоубежища, позаботиться о запасах воды и пищи. Ведь контрнаступательные действия, которых мы ждем, будут опасны для гражданского населения также", – сказал Хлань.

Напомним, российские оккупационные войска усилили контроль за перемещение жителей Херсона. Несколько вражеских блокпостов появились в областном центре там, где до недавнего времени их никогда не было.