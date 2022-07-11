ВОЙНА В Украине Угроза вторжения беларуси: Жданов предупредил о заряженных "Искандерах" и переброске войск

2022-07-11 20:00

Российская тактическая авиация вернулась на беларуские аэродромы и проводит интенсивные тренировки. Вдоль границ Украины в готовности к нанесению ракетных ударов продолжают находиться развернутые Россией "Искандеры".

Об этом рассказал известный военный эксперт Олег Жданов на своем YouTube-канале.

По его словам, беларуские военные на границе с Украиной проводят частичную передислокацию войск: наблюдается движение военных колонн, скорее всего с ударными войсками.

"Также разворачиваются системы ПВО, там развернут С-400 "Триумф", была переброска двух бортов военно-транспортной авиации, которые привезли ракеты для этих систем. Ну, и самое главное, что нас больше всего беспокоит – это ракетная бригада "Искандер", которая развернута вдоль наших границ и находится где-то в 40-50 километрах в готовности к нанесению ракетных ударов по территории Украины. Это самое серьезное, что может быть", – отметил Жданов.

Эксперт добавил, что Украина в свою очередь строит оборонительные рубежи, укрепляя границы с Беларусью:

"Наше командование постоянно держит этот вопрос на контроле. Даже появилось видео, в том числе с белорусской стороны, они показывают, как наши военнослужащие пограничники минируют приграничную зону, строят инженерные заграждения и укрепления. Так что в этом отношении мы готовы на случай, если вторжение все-таки состоится со стороны Беларуси".

Ранее сообщалось, что Александр Лукашенко пригрозил Польше ракетными ударами.