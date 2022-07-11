ВОЙНА В Украине Уничтожение командных пунктов под Херсоном: убиты две сотни оккупантов

2022-07-11 22:00

Украинские военные уничтожили два командных пункта армии РФ на Херсонском направлении. В результате было убито 200 оккупантов и обезврежено 6 ЗРК "Панцирь", РСЗО "Акация".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальницы объединенного координационного пресс-центра сил охраны и обороны Юга Натальи Гуменюк.

"Много техники и убедительное количество личного состава пали под ударом и огнем украинских защитников. Остатки вражеских пунктов передислоцированы и мы знаем куда", - сказала Гуменюк.

Кроме этого известно о том, что российские военные переустраивают средства ПВО, чтобы наносить поражения, в том числе и по мирному населению.

"Враг не преуспевая в продвижении на суше пытается ударить туда, где может достать - это коварные удары РСЗО и ЗРК", - говорит Наталья Гуменюк.