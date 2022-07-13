Фото-видео видео Илон Маск отреагировал на неудачные испытания прототипа ракеты Super Heavy Booster 7

2022-07-13 11:35

В ходе наземных испытаний, которые прошли в Техасе, в разработанной ракете Super Heavy компании SpaceX взорвался ракетный ускоритель. Теперь основатель компании Илон Маск откладывает план вывода корабля Starship на орбиту в 2022 году.

"Да, на самом деле нехорошо. Команда оценивает ущерб", - заявил Маск в Twitter после неудачного испытания прототипа Super Heavy Booster 7.

Причина взрыва на данный момент неизвестна, и данных о пострадавших не поступало.

Основание ракеты буквально превратилось в огненный шар с клубами густого дыма, при этом ускоритель Raptor, который оснащённый 33 двигателями, остался стоять, закреплённый на тестовой площадке.

Весь Starship высотой 120 м представляет собой корабль со сверхтяжёлым ускорителем - это новый космический транспорт компании, призванный в перспективе сделать космические путешествия более дешёвыми и обыденными.

Ранее компания SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9, которая доставит на орбиту спутник связи Globalstar FM15.