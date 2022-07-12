ВОЙНА В Украине "Рамштайн-4": эксперт рассказал, что может получить Украина

2022-07-12 21:00

 

Военный эксперт предположил, о чем будут говорить страны-партнеры во время следующей встречи.

Четвертая встреча формата "Рамштайн" состоится 20 июля 2022 года в виртуальном формате. Ей предшествовал телефонный разговор министров обороны США и Украины Ллойда Остина и Алексея Резникова.

Военный эксперт Сергей Грабский предположил, о чем будут говорить страны-партнеры и какое вооружение может получить Украина.

Об этом он рассказал 12 июля в эфире телеканала "FreeДом".

"Я не могу сказать, о чем будут говорить точно, но исходя из тех задач, которые поставил президент Владимир Зеленский, исходя из проблем и потребностей Вооруженных сил, мы можем предположить, что разговоры будут вестись прежде всего об интенсификации поставок вооружения и боевой техники, именно западного образца, потому что мы достаточно много получаем техники советского образца – это позволяет нам удерживать баланс сил, то есть для перелома ситуации нам необходимо интенсифицировать поставки современного вооружения, нам необходимо интенсифицировать вопросы подготовки личного состава и создания ремонтной базы и базы технического обслуживания тех образцов вооружений, которые приходят нам и будут приходить", – отметил он.

Эксперт также считает, что будут рассматриваться поставки Украине систем противовоздушной обороны, также вопросы расширения круга участников "Рамштайн" и проведение дальнейших встреч, "которые обеспечат нам поставки и вооружения и боевой техники, чтобы сделать этот процесс непрерывным".

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