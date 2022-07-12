ВОЙНА В Украине Первые восемь иностранных судов зашли в украинские порты за украинским зерном

2022-07-12 22:00

Далее эти 8 судов повезут наше зерно на экспорт в другие страны.

Военно-морские силы ВСУ сообщают, что первые 8 судов уже зашли в порты в Украине, чтобы вывезти зерно, говорится в ТСН.

Именно вооруженные силы приобщились к организации перевозок гражданскими судами нашей агропродукции. Далее эти 8 судов повезут наше зерно на экспорт в другие страны. Произойти это должно через устье Быстрое судового хода реки Дунай-Черное море.

Другие пути заблокировали россияне и не дают Украине доставить урожай в остальные государства. Чем уже спровоцировали продовольственный кризис в мире. Более того, захватчики палят и воруют собранное зерно, и потом пытаются перепродавать под собственным триколором.

Международное сообщество уже осудило подобные действия россиян, призывает Кремль прекратить зерновой шантаж и ищет альтернативные пути вывоза продукции из Украины.