ВОЙНА В Украине Ракетный удар оккупантов по городу Часов Яр: число жертв снова выросло

2022-07-13 12:28

По состоянию 13 июля в городе Часов Яр Донецкой области обнаружено 47 тел погибших вследствие ракетного удара по многоквартирному дому. Об этом сообщают в пресс-службе ГСЧС.

Сегодня утром было обнаружено тело еще одного погибшего.

"Всего обнаружены тела 47 погибших, из них один ребенок, спасены из-под завалов девять человек. Работы продолжаются", - сообщают спасатели.

Напомним, 10 июля рашисты обстреляли Часов Яр из РСЗО Ураган. Ракеты уничтожили два подъезда в пятиэтажном жилом доме. Изначально сообщалось о шести погибших.