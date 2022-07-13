Ракетный удар оккупантов по городу Часов Яр: число жертв снова выросло

По состоянию 13 июля в городе Часов Яр Донецкой области обнаружено 47 тел погибших вследствие ракетного удара по многоквартирному дому. Об этом сообщают в пресс-службе ГСЧС.
Сегодня утром было обнаружено тело еще одного погибшего.
"Всего обнаружены тела 47 погибших, из них один ребенок, спасены из-под завалов девять человек. Работы продолжаются", - сообщают спасатели.
Напомним, 10 июля рашисты обстреляли Часов Яр из РСЗО Ураган. Ракеты уничтожили два подъезда в пятиэтажном жилом доме. Изначально сообщалось о шести погибших.