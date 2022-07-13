ВОЙНА В Украине Оккупанты готовятся к обороне Мелитополя: хотят прикрыться гражданскими во время боевых действий - мэр

2022-07-13 21:00

 

Российские войска начали проводить мероприятия, которые свидетельствуют о вероятной подготовке в обороне города, отметил Иван Федоров.

Российские захватчики готовятся к обороне во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области. Об этом сообщил законный мэр города Иван Федоров на брифинге в среду, 13 июля.

"Псевдоруководитель департамента здравоохранения, которого назначили рашисты в Мелитополе, собрал совещание и сказал всем коллаборантам и всем псевдоруководителям заведений здравоохранения подготовить продукты питания, воду и заклеить окна. Для меня это четкий сигнал о то, что рашисты готовятся к боевым действиям непосредственно в Мелитополе", – сообщил чиновник.

По его словам, также усложнилась ситуация с выездом людей со временно захваченных территорий. В сторону Запорожья ранее выезжало практически 300-400 автомобилей в сутки, из самого Мелитополя – 100-150 автомобилей. Однако во вторник, 12 июля, из города Мелитополя смогли выехать около 30 автомобилей.

"Они хотят прикрываться гражданскими людьми во время боевых действий и сейчас они максимально собирают их на пункт пропуска в городе Васильевка, чтобы прикрыться для переброски очередных военных группировок на территорию линии фронта", – подытожил мэр.

 

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Оккупанты готовятся к обороне Мелитополя: хотят прикрыться гражданскими во время боевых действий - мэр 2022-07-13 21:00