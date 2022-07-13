ВОЙНА В Украине ВСУ осободят все оккупированные территории Украины, – Данилов

2022-07-13 22:00

 

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил о том, что президент Владимир Зеленский поставил задачу освободить всю территорию Украины.

Об этом он сказал в интервью Радио Свобода.

"Когда президент ставит задание нашим военным, речь идет обо всей Украине. Конечно, мы не может одномоментно освободить все территории, но верховный главнокомандующий ставит задачу, чтобы все наши территории были освобождены от агрессора. Вопрос только времени и очередности", — отметил Данилов.

Секретарь СНБО подчеркнул, что высокоточное оружие от стран Запада сделало процесс деоккупации более эффективным.

"У нас нет ни одного дня, чтобы не было сюрпризов для оккупантов, когда накрывают их штабы, их скопления, их места хранения оружия, техники. Это оружие работает безупречно: оно точно понимает, куда нужно попасть, и эти выстрелы попадают именно туда, куда нужно попадать", — отметил Данилов.

Секретарь СНБО пояснил, что контрнаступление ВСУ на юге Украины будет зависеть от военного командования.

"Не думаю, что российская армия будет отступать, инициатива будет за нашими военными. Они все держат в тайне и будут разрабатывать планы, гражданские не должны комментировать операции по освобождению территорий", — отметил Данилов.

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