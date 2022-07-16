ВОЙНА В Украине $100 млн для обучения украинских летчиков: появились подробности оборонного бюджета США

2022-07-16 11:00

Палата представителей приняла законопроект об оборонной политике на сумму $840 млрд, в котором предусмотрено обучение украинских летчиков на американских истребителях F-15 и F-16.

Об этом со ссылкой на документ сообщил журналист «Голоса Америки» Остап Ярыш.

По его словам, среди одобренных поправок было положение о выделении $100 млн на обучение украинских военных летчиков на американских самолетах, в частности, F-15 и F-16.

Отметим, американский оборонный бюджет возрастет на 37 млрд долларов, что отражает двухпартийный интерес в Конгрессе к увеличению военных расходов из-за новых угроз со стороны рф и Китая.

«Война в Украине представляет собой разрушительную угрозу миру, стабильности и демократии не только в Восточной Европе, но и во всем мире, над устранением которой мы работаем с партнерами. Поэтому мы должны убедиться, что у нас есть сильный счет», — заявил демократ Адам Смит, председательствующий в комитете по вооруженным силам.

Как известно, F-16 — это американский многофункциональный лёгкий истребитель четвёртого поколения. Благодаря своей универсальности и относительно невысокой стоимости, является самым массовым истребителем четвёртого поколения (на июнь 2018 года построено свыше 4604 самолётов) и пользуется успехом на международном рынке вооружений (состоит на вооружении 25 стран), на 2019 год являлся самым распространённым боевым самолётом в мире.

Напомним, ранее «Флот 2017» сообщал, что США объявят о выделении нового пакета военной помощи Украине на $400 млн, благодаря которому общее количество переданных ВСУ систем HIMARS увеличится.

Также сообщалось, что сейчас США сосредоточены на предоставлении Украине бесплатной помощи. Лишь после использования 40 миллиардов долларов, выделенных Конгрессом, Соединенные Штаты переключатся на программу ленд-лиза.