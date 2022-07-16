ВОЙНА В Украине Резникову пришлось объяснить, почему повестки раздают даже в ТЦ и на улице: "Есть такое понятие..."

2022-07-16 19:00

В Украине на сегодняшний день в секторе безопасности и обороны достаточно людей, однако определенный набор людей продолжается.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью BBC. Отвечая на вопрос, почему украинским мужчинам могут вручить повестки даже в Торговых Центрах, на дороге за превышение скорости или просто под подъездом, министр заявил, что «в праве есть такое понятие как эксцесс исполнителя».

«Это как в пословице о дураке, которого заставили богу молиться. У каждого центра комплектации есть свой план. Доукомплектование происходит в любом случае. Не в каких-то огромных масштабах, но мы имеем и погибших, и раненых. У нас сегодня подразделения, которые должны отдохнуть, восстановить боеспособность. Соответственно, должны завезти свежие силы», - пояснил Резников.

Также министр напомнил о программе Британии, в рамках которой тысячи украинских мужчин получат подготовку к военным действиям.

«И мы ищем, выбираем желающих и входящих в понятие резерва. Поэтому, конечно, повестки все равно по конкретным специальностям (вручаются)...», - добавил Резников, добавив, что повестка означает не то, что человека забрали в армию, а то, что его приглашают в центр комплектации, где состоится проверка, можно ли этого человека призвать во время военного положения, или скажут «Иди, ты в резерве».

Кроме того Резников подчеркнул, что против того, чтобы повестки были, как наказание, например, за нарушение ПДД.

«Я считаю, что это глупость полная, потому что служить стране и защищать страну – это точно не должно быть наказанием», – отметил Алексей Резников.