Мир Санкции уже разъедают экономику роССии, но это секретные данные, – Евросоюз

2022-07-16 21:00

В Европейской комиссии заявили о том, что введенные против России санкции Евросоюза постепенно разъедают экономику страны-оккупанта и бьют по ее руководству.

Об этом, ссылаясь на данные, которые пока держатся в секрете, заявили немецкому агентству печати эксперты Еврокомиссии, пишет Swissinfo.

По их словам, адресные торговые ограничения сейчас затрагивают российские экспортные операции, объем которых до войны составлял более 73 млрд евро (это около 48% от предыдущего экспорта России в ЕС).

В течение примерно четырех месяцев российские активы на сумму около 13,8 млрд евро были заморожены; в частности, это деньги олигархов и других сторонников лидера российских оккупантов Владимира Путина. Кроме того, резервы российского Центробанка "на миллиарды" также недоступны оккупантам, отметили источники.

"Имеющиеся данные очень четко показывают, что санкции работают", – сказал высокопоставленный чиновник ЕС.

"Несмотря на относительно короткий срок, соответствующие эффекты для российской экономики уже достигнуты", – добавили там.

В Брюсселе подчеркивают: со временем эффект санкций станет еще сильнее. ЕС предполагает, что объем производства в России в этом году сократится на 10,4%. Для сравнения: несмотря на последствия санкций и войны в этом году для еврокомпаний в ЕС по-прежнему ожидается экономический рост на 2,7%.