Мир США не оставят на Ближнем Востоке вакуум, чтобы его заняли роССия, или Китай, - Байден

2022-07-17 14:00

 

США не уйдут с Ближнего Востока и не оставят после себя вакуум, чтобы его оперативно заполнили Китай, Россия или Иран.

Об этом заявил президент США Джо Байден, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Президент США завершил свою поездку на Ближний Восток, пообещав продолжать работать в регионе и помогать странам противостоять стремлению влияния Ирана, России и Китая.

По словам Байдена, Соединенные Штаты хотят помочь усилить защиту международного судоходства на Ближнем Востоке, что стоит рассматривать как предупреждение Ирану.

"Соединенные Штаты не позволят иностранным или региональным государствам поставить под угрозу свободу судоходства на Ближнем Востоке", - заявил он. Президент США также в очередной раз повторил, что Вашингтон не позволит Ирану завладеть ядерным оружием.

Напомним, Байден на этой неделе находился с визитом на Ближнем Востоке. СМИ пишут, что он склоняет премьера Израиля к поставкам вооружений Украине. Кроме того, Байден пригрозил применить силу, чтобы удержать Иран от ядерного оружия.

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