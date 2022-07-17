ВОЙНА В Украине Украина может использовать HIMARS или M270 против целей в Крыму – представитель ГУР

2022-07-17 18:00

Украина может использовать ракетные системы залпового огня HIMARS или M270 против российских военных объектов на территории временно оккупированного Крыма. Об этом заявил замглавы Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий во время телемарафона.

Ведущий спросил, может ли Украина использовать HIMARS или M270 для поражения целей в АРК.

Скибицкий отметил, что сегодня Крым стал хабом для техники и вооружения, которые идут из РФ в южные районы Украины. Также он напомнил, что из акватории Черного моря россияне обстреливают Украину ракетами.

"Прежде всего, это системы "Калибр", фрегаты, малые ракетные корабли, подводные лодки, которые на постоянной основе каждый день несут боевое дежурство, ждут команды, а затем проводят пуски, несмотря на время суток... Поэтому это тоже одна из целей, которые необходимо поражать, чтобы обеспечить безопасность наших граждан, наших объектов и вообще Украины", – сказал представитель ГУР.

Что предшествовало:

15 июля министр обороны Алексей Резников подтвердил, что Украина обязалась не применять HIMARS по целях на территории Российской Федерации.

При этом на вопрос, распространяется ли обязательство украинской стороны на Крым, Резников ответил: "Я сказал (министру обороны США Ллойду Остину – ред.), что у нас достаточно стратегических объектов на оккупированных россиянами украинских территориях. На что он ответил: мы тебя поняли".

Предыстория:

- Президент США Джо Байден 1 июня объявил о предоставлении Украине нового пакета помощи по линии безопасности, который включает высокомобильные ракетные артиллерийские системы HIMARS.

- Эти HIMARS оснащаются ракетами, способными поражать цели на расстоянии до 80 км, но потенциально системы могут бить и на 300 км.

- В начале июля секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что Украина получила от США и союзников 9 ракетных систем HIMARS и аналогичных комплексов, но для контрнаступления требуется еще десятки единиц.

- Министр обороны Алексей Резников уверен, что западные партнеры предоставят Украине снаряды для ракетных систем HIMARS, способные поражать цели на расстоянии 300 километров.

- В Минобороны сообщали, что благодаря HIMARS, украинские военные уничтожили уже более 30 логистических военных объектов россиян.