Мир В москве протестируют систему сирен и экстренного оповещения: что происходит

2022-07-18 16:30

 

Население страны-агрессора россии постепенно будут приучать к звукам сирен и оповещениям об опасности. Так, уже в скором времени в Москве будут тестировать системы тревоги.

В частности 20 июля, в Москве (рф) зазвучат сигналы сирен оповещения и заработают громкоговорители с информационным сообщением «Внимание всем!» .

Об этом говорится в сообщении Telegram-канала комплекса городского хозяйства Москвы. Мероприятие проводится для отработки своевременного информирования жителей и действий экстренных и оперативных служб в случае ЧС, в том числе природного и техногенного характера.

Сирены будут включать последовательно в период с 10:40 до 12:00 в разных районах Москвы. Работа звукоусилителей продлится не более одной минуты.

Информация о сигнале тревоги будет транслироваться в эфире теле- и радиоканалов.

«На экранах появится заставка с сообщением «Внимание всем! Проводится проверка готовности системы оповещения населения!» Его озвучит диктор» , – говорится в сообщении.

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