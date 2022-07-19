Мир В Польше построят хранилища для украинского зерна

2022-07-19 11:33

Министр сельского хозяйства и развития сельской местности Польши Хенрик Ковальчик сообщил, что на территории страны намерены построить временные хранилища для украинского зерна. Для этого понадобится максимум 4 месяца.

"Зернохранилища должны быть там, где заканчиваются широкие колеи с Украины. Тогда будет легче перегружать зерно и тем самым увеличить возможности загрузки. Реализация инвестиции такого типа длится около трех-четырех месяцев", – написал Ковальчик в своих социальных сетях. Он добавил, что максимальное количество зерна, которое можно перегрузить в Польше, составляет около 1,5 млн тонн.

При этом потребности Украины составляют около 5 млн тонн в месяц, констатировал польский политик.

Украинские власти ранее сообщили, что проложили два маршрута транспортировки зерна, в том числе через Польшу.

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