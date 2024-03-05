ВОЙНА В Украине Премьер Шмыгаль заявил, что выехавшие украинцы уплатили в польский бюджет 2,3 млрд евро

2024-03-05 13:35

Украинцы оставляют в Польше значительные суммы денег в виде налогов, взносов на страхование и расчеты за товары и услуги. Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил во время итоговой пресс-конференции, пишет РБК-Украина.



"2 млрд евро Польша получила от европейского инвестбанка по договору предоставления ссуды польским городам и регионам, которые принимают украинских беженцев. 0,6 млрд евро получила Польша от Еврокомиссии в рамках выплаты 3,5 млрд странам-членам ЕС для помощи тем регионам, которые поддерживают украинских беженцев", - сообщил Шмыгаль.



Глава правительства добавил, что 2,3 млрд евро украинские предприниматели, работающие в Польше, в 2022-2023 годах уплатили в польский бюджет в виде налогов и взносов на социальное страхование.



"1,3 млрд евро - это поступления от взносов и налогов украинцев в 2023 году. Ну и уплата соответствующих налогов. Для сравнения: Польша потратила 1,1 млрд евро на поддержку и социальную помощь и образование украинских беженцев", - сказал он.



Кроме того, как отметил премьер-министр, приехавшие в Польшу украинцы своими карточками рассчитались в польских магазинах и оставили польскому бизнесу 4 млрд евро.



"Это перечислено со счетов украинских граждан в экономику Польши. 2,1 млрд евро перечислено с 24 февраля по июль 2023 года в торговых сетях и 1,9 млрд из них - это наличные деньги, которые сняли украинцы для того, чтобы оставить их также в экономике Польши", - уточнил Шмыгаль.



Премьер-министр добавил, что украинцы за два года полномасштабной войны зарегистрировали в Польше 48,4 тысячи индивидуальных компаний, и эти компании также платят налоги.



"Статистика нам недоступна, но это все - налогоплательщики в польский бюджет", - заявил он.



Премьер-министр добавил, что 691 тысяча украинцев - это самая многочисленная группа иностранцев, официально трудоустроенных в Польше и уплачивающих там налоги.



"Часть из них, согласно польской статистике, я назвал. 749 млн евро - это сумма контрактов, заключенных Министерством обороны Украины с польскими компаниями, производителями вооружений. 43 контракта заключены, и по ним также будут дополнительно оплачиваться деньги. Большинство этой суммы было авансировано польским производителям", - отметил он.



За два года украинцы и Украина, по словам Шмыгаля, повлияли на ВВП Польши от 1 до 3% ежегодного роста (и в 2022, и в 2023 году).