ВОЙНА В Украине "За Винницу": украинская авиация уничтожила 20 единиц вражеской техники и группу оккупантов

2022-07-18 18:30

 

Воздушные силы ВСУ нанесли результативный авиаудар по позициям российской оккупационной армии

17 июля Воздушные силы Вооруженных сил Украины нанесли результативный авиаудар по позициям российских оккупантов. Украинская авиация за сутки уничтожила 20 единиц техники, три десятка рашистов, командно-наблюдательный пункт роты и взводный опорный пункт. В каком именно регионе был нанесен удар не уточняется.

Детали

В Командовании Воздушных сил ВСУ отмечают, что с начала полномасштабного вторжения российской федерации украинская авиация нанесла по позициям рашистов более 1750 групповых авиаударов. В пресс-службе командования отмечают:

"Ударные группы штурмовиков и бомбардировщиков под прикрытием истребительной авиации Воздушных Сил продолжают доносить до оккупантов убедительные аргументы в виде бомб и ракет."

 

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ВОЙНА В Украине

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