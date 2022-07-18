ВОЙНА В Украине В Украине прогнозируют новую волну переселенцев

2022-07-18 21:30

Жители городов, в которых, скорее всего, не будет отопительного сезона, будут вынуждены уезжать и искать убежище на западе Украины, отметила вице-премьер по вопросам реинтеграции Ирина Верещук.

Накануне отопительного сезона в Украине прогнозируется новая волна внутреннего перемещения людей с востока на запад Украины. Об этом во время телемарафона заявила вице-премьер по вопросам реинтеграции Ирина Верещук.

Как сообщает Верещук, часть Запорожской области фактически отрезана от газоснабжения, и восстановить его пока нет возможности.

Это означает, что отопительного сезона в тех местах, скорее всего, не будет. В связи с этим местные жители будут вынуждены уезжать и искать убежище на западе Украины.

Верещук добавила, что зарегистрированы только 4,5 млн внутренне перемещенных лиц, на деле же речь идет о почти 7 млн человек.

Ранее глава Минреинтеграции сообщила, что в Украину удалось вернуть более 16 тысяч граждан, которые вырвались из российских "фильтрационных лагерей".