ВОЙНА В Украине Переговоры с роССией возможны только после ее поражения - МИД

2022-07-18 22:00

Учитывая агрессивное поведение России (обстрелы Винницы, Николаева, Харькова и других городов), сейчас нет оснований для переговоров между странами.

Статус мирных переговоров - удары по Виннице, Николаеву, Харькову, другим городам и штурмовые действия россиян на востоке Украины. Об этом в интервью Forbes заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Россияне как мантру повторяют: "С 24 февраля наши цели остались неизменными, изменился только способ их достижения". Способ фронтальной атаки на Украину с целью одномоментного уничтожения был изменен на концентрированные удары и продвижение с востока. Но цель осталась неизменной - уничтожить нас", - говорит Кулеба.

По его словам, каждым таким заявлением россияне демонстрирует не готовность к переговорам, а неизменность конечной цели данной операции - уничтожение Украины. Никаких переговоров о мире по сей день нет по вине российской стороны, и никто на эту тему не встречается.

"Давайте сначала изменим ситуацию на фронте, а потом будем говорить. Все понимают, что переговоры напрямую привязаны к ситуации на фронте. Я всем партнерам говорю простую вещь: "За стол переговоров Россия должна сесть после поражения на поле битвы. Иначе это снова будет язык ультиматумов". Президент Украины Владимир Зеленский придерживается в этом вопросе принципиальной позиции. Он не исключает возможность переговоров, но сейчас для этого нет оснований, учитывая агрессивное поведение России", - подытожил глава МИД.