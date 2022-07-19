ВОЙНА В Украине Данилов о HIMARS: Украина получает более дальнобойные снаряды

2022-07-19 16:30

 

У секретаря СНБО Алексея Данилова «есть понимание», что Украина получает более дальнобойные снаряды, чем это было в начале.

Об этом он заявил в эфире национального телемарафона, комментируя использование американских ракетных систем HIMARS.

Его попросили прокомментировать – есть ли надежда, что после встречи «Рамштайн-4» Украина начнет получать более дальнобойные снаряды.

Данилов ответил, что в Европе заканчиваются советские снаряды, а Украина начинает переходить на калибры НАТО.

«Что касается HIMARS, о которых вы говорите. Есть определенное понимание, что мы уже начали получать снаряды, которые отправляются намного дальше, чем это было вначале. Будем надеяться, что та дальность, которая нам нужна, в ближайшее время появится на территории нашей страны», – сказал он.

Секретарь СНБО отметил, что благодаря поставкам оружия в достаточном количестве, уже можно сказать о достижении паритета с армией рф в отношении некоторых позиций.

«На сегодняшний день мы действительно имеем совсем другую ситуацию, которая была еще месяцы назад. Сейчас, благодаря тому что мы получаем достаточное количество оружия от наших партнеров, мы установили определенный паритет в определенной позиции», — сказал Данилов.

В то же время он отметил, что этого вооружения все же недостаточно для достижения преимущества в пользу украинской стороны и скорейшего завершения войны победой Украины поэтому, большие надежды возлагаются на встречу «Рамштайн-4», которая состоится в ближайшие дни и где будет обсуждаться вопрос увеличения поставок вооружения.

Секретарь СНБО отметил, что потребности Украины в необходимом вооружении, уже частично начинают удовлетворяться.

Ранее сообщалось, что Украина просит у США ракеты HIMARS с радиусом поражения в 300 км. Также сообщалось, что российские захватчики значительно уменьшили интенсивность нанесения артиллерийских ударов по позициям украинских защитников. Это произошло на фоне регулярного уничтожения складов рф с боекомплектом для артсистем.

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