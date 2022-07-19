ВОЙНА В Украине Рамштайн-4: Данилов и Резников обещают украинским военным «приятные сюрпризы»

2022-07-19 21:00

Украина готовится к новой встрече Контактной группы по обороне (формат Рамштайн), которая состоится 20 июля. Вечером 18 июля Киев и Вашингтон согласовали свои позиции во время разговора министров обороны Алексея Резникова и Ллойда Остина.

«Я обсудил с нашим замечательным другом Ллойдом Дж. Остином III предстоящую встречу в рамках Рамштайна: мы согласовали повестку дня, поделились информацией о контроле над оружием, поступающим в Украину и т.д. Кроме того, у Ллойда Остина есть некоторые очень хорошие новости, но детали будут чуть позже», - твитнул Резников.

В свою очередь секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов рассказал, что на встрече будет обсуждаться увеличение поставок оружия Украине.

Дополнительное вооружение позволит создать не просто паритет, но и обеспечить преимущество украинской армии быстрее закончить войну.

«Что касается паритета. Сегодня у нас действительно уже совсем другая ситуация, чем месяц назад. Благодаря тому, что мы получаем необходимое количество оружия наших партнеров, мы установили определенный паритет в определенных позициях. Достаточно ли этого сегодня? Хотелось бы большего», – рассказал Данилов в эфире национального телемарафона.

Секретарь СНБО добавил, что в Европе уже почти заканчиваются снаряды советского образца – 122 и 152 калибра, поэтому Украина в боевых условиях переходит на стандарты НАТО – 155 калибр и другие. Данилов также выразил надежду на поставку Украине дальнобойных снарядов для HIMARS.

«Есть большие надежды на приятные сюрпризы для нашей страны от партнеров на встрече «Рамштайн-4». О наших потребностях мы говорили постоянно. Частично они начинают удовлетворяться – ситуация изменилась по сравнению с мартом-апрелем, даже с мая. Поезд тронулся – главное, чтобы он не останавливался», - резюмировал он.

Об увеличении объемов военной помощи в интервью Forbes говорил и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. По его словам, поставки из разных стран по разными каналами достаточно стабильны. Основными вызовами остаются количество и скорость поставок.

«Если бы мы вовремя получили больше артиллерии 155 калибра, больше ракетных систем залпового огня, то Лисичанск и Северодонецк оставались бы под контролем Украины. Но все занимает время – да, система разворачивается», – добавил министр.

Кулеба также пояснил, что ленд-лиз не предусматривает сворачивания имеющихся программ поставок оружия Украине. Они будут работать параллельно с этим механизмом.