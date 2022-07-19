ВОЙНА В Украине Военные-мужчины в Украине смогут брать декретный отпуск во время войны: стандарты НАТО и ЕС

2022-07-19 21:30

Верховная Рада одобрила в первом чтении законопроект №7464 о внесении изменений в Закон Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей» относительно равных возможностей матери и отца, являющихся военнослужащими, по уходу за ребенком, как в особый период, так и во время действия военного положения. За соответствующее решение проголосовал 301 народный депутат.

Авторы законодательной инициативы предлагают предоставить возможность получать отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста и военнослужащим, как равное право каждого родителя ребенка.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, большинство стран НАТО предоставляют отпуск по уходу за ребенком военнослужащим-мужчинам на одинаковых условиях с женщинами, к тому же с возможностью использовать ее частями - отцом и матерью по очереди. Так, к примеру, установлено в Австралии, Болгарии, Боснии и Герцеговине, Канаде, Хорватии, Германии, Греции, Венгрии, Литве, Сербии, Словакии, Словении, Испании и т.д.

Законопроектом предлагается внести изменения в часть 19 статьи 10-1 Закона Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей», которыми установить норму предоставления отпусков по уходу за ребенком не только женщинам, но и мужчинам, на равных условиях - как в мирное время, так и в особый период или военное положение. Однако есть одно условие – оба родителя должны быть военнослужащими.

По мнению инициаторов законопроекта, нынешние нормы Закона Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" "противоречат нормам Кодекса законов о труде Украины и Закона Украины "Об отпусках" и являются дискриминационными и патерналистскими по своей сути".

Кроме того, право на родительские отпуска согласовывается с:

– Резолюцией Парламентской Ассамблеи Совета Европы № 2079 (2015) «Равенство и общая родительская ответственность: роль отца»;

– Директивой 2010/18/EU от 8 марта 2010 года об имплементации пересмотренного рамочного соглашения по родительскому отпуску (ст. 424, приложение XL Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС) + постановление КМУ от 25 октября 2017 г. № 1106 «О выполнении Соглашения между Украиной, с одной стороны, и Европейским Союзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами, с другой стороны».

«Такую же позицию занимает и Большая палата Европейского суда по правам человека в деле от 22.03.2012 «Константин Маркин против России» (заявление № 30078/06). ЕСПЧ отметил, что отпуск по уходу за ребенком должен предоставляться равноценно как военнослужащим-мужчинам, так и военнослужащим-женщинам, иначе это будет считаться нарушением ст. 8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, которая гарантирует право на уважение семейной жизни, и ст. 14, что запрещает дискриминацию», - говорится в пояснительной записке.

Напомним, в апреле прошлого года Верховная Рада разрешила мужчинам брать отпуск по уходу за ребенком после рождения (декретный отпуск).

В частности, был введен новый отпуск при рождении ребенка продолжительностью до 14 календарных дней, оплачиваемым за средства работодателя.

Одноразовый отпуск до двух недель (без учета праздничных и нерабочих дней) теперь предоставляется:

– мужу, жена которого родила ребенка;

– отцу ребенка, если он не женат на матери ребенка, но проживает совместно и имеет взаимные права и обязанности;

– бабушке или дедушке, или другому совершеннолетнему родственнику ребенка, который фактически ухаживает за ней, если мать (отец) ребенка является одинокой матерью (отцом).

Однако только один из указанных категорий может получить отпуск при рождении ребенка.

Кроме того, законом определен отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста как равное право каждого родителя.

Также, закон предусматривает право на дополнительный отпуск как мужу, так и жене, имеющим детей или совершеннолетнего ребенка, являющегося лицом с инвалидностью с детства подгруппы А I группы.

В Украине не первый год наблюдается тревожная ситуация с основными показателями статистики – рождаемостью и смертностью. В 2020 году по сравнению с 2015 годом рождаемость упала на 28,8% за 5 лет. Существенным фактором, влияющим на показатель рождаемости в Украине, является эффект отложенной беременности у женщин репродуктивного возраста, а также отсутствие госпрограммы повышения этого важного государственного показателя.