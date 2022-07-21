ВОЙНА В Украине Секретарь СНБО Алексей Данилов предупредил коллаборантов - что ждет работавших на врага

2022-07-21 08:26

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов предупредил, что приспешников оккупационных властей на временно захваченных территориях "не ждет ничего хорошего". Об этом он заявил в интервью Украинскому радио.

"Что касается коллаборантов, хочу сказать: не совершайте действий, которые будут наносить вред государству и непосредственно потом вам. Если так произошло, что вы оказались под оккупацией рашистов, ведите себя вежливо и не помогайте агрессору в этой войне. И тогда никаких замечаний со стороны государства, когда туда вернется наша власть, не будет", - отметил Данилов.

В противном случае придется отвечать согласно украинскому законодательству.

"Если вы будете напрямую участвовать, прислуживать, иметь отношение к рашистам, поверьте, ничего хорошего для вас в ближайшем будущем не будет. Все будут отвечать согласно нашему законодательству за те действия, которые они будут совершать против нашего населения и нашей страны", - подчеркнул глава СНБО.

Также он напомнил, что президент Владимир Зеленский дал приказ освободить всю территорию Украины и это касается не только Херсонской области, о которой все говорят.

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