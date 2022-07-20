ВОЙНА В Украине HIMARS и не только: в США анонсировали новый пакет военной помощи для Украины

2022-07-20 17:00

В США анонсирован новый пакет военной помощи Украине. Его стоимость оценивается в 700 млн долларов. Туда войдут дополнительные ракетные системы HIMARS. Также, согласно данным в США, руководство кремля предварительно хочет провести референдумы на захваченных территориях 11 сентября.

Об этом 19 июля сообщил координатор Совета по нацбезопасности США и стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

HIMARS для Украины

«Мы продолжим предоставлять Украине исторические уровни безопасности помощи. Позже на этой неделе администрация объявит о новом пакете помощи с военным оборудованием для Украины. Это будет 16-й такой пакет в поддержку Украины с начала президентства Джо Байдена», — отметил он.

Кирби уточнил, что в новый пакет военной помощи войдут дополнительные системы HIMARS, «которые украинцы использовали очень эффективно для изменения ситуации на поле боя», а также дополнительные снаряды для реактивных систем залпового огня и артиллерии.

Власти рф хотят повторить схемы с псевдореферендумами

Кирби также отметил, что власти рф хотят повторить те же схемы с псевдореферендумами, которые они использовали в 2014 году.

«Мы видим значительный массив доказательств из разведывательных и открытых источников о том, что россия планирует попытку оккупировать дополнительные украинские территории. Россия начинает объявлять, можно сказать, свои правила и условия оккупации, как это было в 2014 году», — заявил Кирби.

Он сообщил, что согласно данным в США, руководство кремля предварительно хочет провести референдумы на захваченных территориях 11 сентября.

«Кремль не объявлял времени проведения этих референдумов, но их гауляйтеры говорили, что они состоятся в этом году, вероятно, вместе с региональными выборами в россии 11 сентября», — сообщил Кирби.

Представитель властей США подчеркнул, что реакция на подобные действия «будет жесткой и быстрой».

«Если россия все же воплотит в жизнь свои планы по аннексии, наш ответ будет быстрым и жестким — и общим с нашими союзниками и партнерами. На россию наложат дополнительные санкции, она станет еще большим изгоем, чем сейчас. Мы никогда не признаем никаких оккупированных россией территории», — сообщил Кирби.