Под Мариуполем колонна из тысячи оккупантов выдвинулась в сторону Запорожья — советник мэра

Под Мариуполем зафиксировали движение колонны российских оккупантов в сторону Запорожья.
Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко в своем Telegram.
«Фиксируем, что российские военные около 1 тыс. извергов, базировавшихся на границе Донецкой и Запорожской областей в поселках по линии Демьяновка — Стародубовка — Захаровка вместе с военной техникой утром снялись со стоянки и отправились колоннами в направление Запорожья», — отметил он.
По словам Андрющенко, большинство личного состава военных — молодежь до 23 лет. Часть из них — срочники.