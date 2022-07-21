ВОЙНА В Украине Рамштайн-4: западные партнеры передадут Украине, как минимум, 20 систем HIMARS

2022-07-21 16:30

Глава объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли на брифинге по результатам четвертой встречи Контактной группы по обороне Украины заявил, что Соединенные штаты и партнеры передадут Украине 20 реактивных систем залпового огня HIMARS.

Об этом сообщается на сайте Пентагона.

«На сегодняшний день мы передали Украине 12 HIMARS. Это часть из более 20 таких систем, которые мы обязались передать с нашими союзниками. Также 200 украинцев прошли обучение на HIMARS, и обучение продолжится с участием многих других военных», — сказал генерал Милли.

Как отметил глава Пентагона Ллойд Остин, с момента встречи в формате «Рамштайн» в Брюсселе США выделили более $2,6 млрд на оказание помощи Украине в сфере безопасности. Помимо 12 реактивных систем залпового огня HIMARS, США также предоставили Украине две системы ПВО Nasans. Кроме того, Соединенные Штаты обязались направить больше боеприпасов HIMARS, боеприпасов для артиллерии с точной наводкой, тактических транспортных средств и прочей необходимой поддержки.

Остин поблагодарил Норвегию за сотрудничество по передаче Украине американских систем противовоздушной обороны NASAMS и отметил – что касается дальнобойного оружия – в Украине уже действуют британские системы залпового огня MLRS, также ожидается поступление систем от Германии. Недавно, указал он, Польша передала Украине три батальона 155-мм гаубиц.

Глава миноброны США заметил, что Украина эффективно использует предоставленное оружие. Он напомнил, что благодаря ракетам Harpoon Украине удалось вернуть контроль над островом Змеиный.

Прошлое заседание контактной группы прошло в июне в Брюсселе в очном режиме.

Как уже сообщал «Флот 2017», США анонсировали новый пакет военной помощи Украине. Его стоимость оценивается в 700 млн долларов. Туда войдут дополнительные ракетные системы HIMARS. Также сообщалось, что Министр обороны США Ллойд Остин, выступая на встрече Рмштайн-4, анонсировал передачу Украине еще 4 единиц реактивных систем залпового огня HIMARS.

Напомним, по мнению Министра обороны Украины Алексея Резникова, для эффективного сдерживания российских войск Воруженным Силам нужно 50 дальнобойных систем HIMARS и M270, а для результативного контрнаступления – по крайней мере 100 таких систем.