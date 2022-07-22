У ФБ було виявлено низку шахрайських сторінок, що містять посилання на так званий «Єдиний Компенсаційний Центр Повернення Невиплачених Грошових Коштів».
В них пропонується надати персональну інформацію та здійснити додатковий платіж.
У разі виконання цих вимог дані платіжної картки буде розсекречено постороннім особам.
Щоб не натрапити на шахраїв в Інтернеті треба знати деякі правила фінансової та кібергігієни:
Ніколи не вводьте реквізитів платіжних карток на незнайомих та підозрілих вебсайтах.
Налаштуйте контроль руху коштів: підключіть SMS-інформування, установіть ліміти на операції.
Якщо дані платіжної картки помилково введено на шахрайському вебсайті — негайно заблокуйте картку за допомогою мобільного застосунку, гарячої лінії банку або через інтернет-банкінг.
Використовуйте надійні паролі, двофакторну автентифікацію, антивірусні програми.