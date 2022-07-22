ВОЙНА В Украине В Facebook з'явилася нова схема шахрайства - як не стати жертвою

2022-07-22 18:28

У ФБ було виявлено низку шахрайських сторінок, що містять посилання на так званий «Єдиний Компенсаційний Центр Повернення Невиплачених Грошових Коштів».

В них пропонується надати персональну інформацію та здійснити додатковий платіж.

У разі виконання цих вимог дані платіжної картки буде розсекречено постороннім особам.

Щоб не натрапити на шахраїв в Інтернеті треба знати деякі правила фінансової та кібергігієни:

Ніколи не вводьте реквізитів платіжних карток на незнайомих та підозрілих вебсайтах.

Налаштуйте контроль руху коштів: підключіть SMS-інформування, установіть ліміти на операції.

Якщо дані платіжної картки помилково введено на шахрайському вебсайті — негайно заблокуйте картку за допомогою мобільного застосунку, гарячої лінії банку або через інтернет-банкінг.

Використовуйте надійні паролі, двофакторну автентифікацію, антивірусні програми.

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