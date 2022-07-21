ВОЙНА В Украине россия спешит с подготовкой "референдумов" в Украине, аннексировать территории хотят в середине сентября – Bloomberg

2022-07-21 20:00

Кремль спешит провести "референдумы" на временно оккупированных украинских территориях, чтобы уже в сентябре президент Владимир Путин преступным путем мог включить их в состав РФ. Речь идет не только о "Л/ДНР", но и о Херсонской и Запорожской областях.

Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь сразу на три источника, осведомленные о стратегии руководства России. Фейковое голосование в украинских регионах планируют провести до 15 сентября.

Этот план подтверждает и заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о расширении "географических целей" войны.

Руководит проектом Сергей Кириенко, первый заместитель главы администрации Кремля. Он регулярно посещает оккупированные территории, чтобы наблюдать за подготовкой "официальных лиц" к "референдуму".

Отмечается, что аннексия нужна руководству РФ, чтобы показать прогресс и заставить население России забыть о провалах армии на поле боя.

При этом в издании отметили, что украинцы после всех совершенных солдатами РФ зверств не будут участвовать в таких референдумах, хотя у Кремля есть многолетний опыт фальсификации результатов как "референдумов" в чужой стране, так и выборов в своей собственной.

К тому же "референдумы" не будут признаны международным сообществом и не будут иметь никакой юридической силы.

Кремль публично отрицает, что планирует голосование в оккупированных регионах, хотя оккупационные "администрации" на местах работают над этим.