ВОЙНА В Украине Для украинцев упростили процедуру получения Карты поляка - как получить такой документ

2022-07-22 21:36

Для граждан Украины упростили процедуру получения Карты поляка. Об этом говорится в новом распоряжении правительства Совета министров Польши.

Согласно обновлению, украинцы, отвечающие требованиям, могут подать документы на получение или продление срока действия Карты поляка на территории Польши. Ранее граждане Украины должны были обращаться в польское консульство в Украине.

Процедура получения остается без изменений:

Обратитесь в любое воеводство в Республике Польша, чтобы записаться на прием;

Подайте заявление и необходимые документы. Вы можете предоставить оригинал свидетельства о рождении или другой документ вашего предка с отметкой национальности "поляк";

Пройдите собеседование. Разговор будет проходить на польском языке, чтобы проверить ваш уровень знания. Будьте готовы, что вас будут спрашивать об истории Польши и местных традициях;

Подпишите Декларацию о принадлежности к польскому народу.

Стандартный срок рассмотрения заявки до двух месяцев со дня подачи документов. Оформление Карты бесплатно. Карта действительна в течение 10 лет со дня выдачи.