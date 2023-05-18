ВОЙНА В Украине єВідновлення: За неделю подано более 10 тыс заявлений на возмещение поврежденного войной жилья

2023-05-18 09:31

Граждане Украины за неделю подали 10 440 заявлений на получение денег для восстановления поврежденного войной жилья по программе государственной помощи єВідновлення. 

"Более 56% заявлений касаются помощи по восстановлению квартиры, 43,4% - частного дома и менее 1% - других жилых помещений", - сообщает пресс-служба правительства .

В правительстве отметили, что при органах местного самоуправления будут созданы комиссии, которые проработают заявления и приступят к осмотру жилья. По состоянию на сегодняшний день в Украине уже создали 108 таких комиссий.

Напомним, 10 мая в Украине стартовала программа єВідновлення. Теперь все граждане, чье жилье получило повреждение во время войны, смогут получить деньги от государства на его ремонт. Подать онлайн заявление можно в Дії, предварительно оформив специальную карту в банке, куда начислят средства.

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єВідновлення: За неделю подано более 10 тыс заявлений на возмещение поврежденного войной жилья 2023-05-18 09:31