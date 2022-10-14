ВОЙНА В Украине документ Украинцам с 20 октября начнут выплачивать новое пособие: кто сможет получить 2200 грн и как подать заявку

2022-10-14 16:31

С 20 октября граждане смогут получать новое пособие. Речь идет о жителях недавно освобожденных от оккупантов территорий.

Выплаты предусмотрены Международной организацией по миграции. Также уже можно получить помощь от Красного Креста – 1200 грн.

На денежную поддержку могут рассчитывать украинцы, которые не выезжали из территорий, захваченных рашистами.

Помощь в 2200 грн и 1200 грн предусмотрены для людей вне зависимости от возраста и пола. Выплаты проводит Укрпочта.

Для получения средств нужно обратиться в военные администрации или органы местного самоуправления.

Люди должны предоставить документы, после чего заявки внесут в соответствующие списки.

Ранее глава Минреинтеграции Ирина Верещук отметила, что правительство будет всячески помогать украинцам, освобожденным из-под оккупации. Для них предусмотрены не только пособия, но и продукты, средства гигиены и теплая одежда.