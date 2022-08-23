ВОЙНА В Украине Бизнесменам с 1 сентября разрешили выезжать за границу - как подать заявку и когда нужно вернуться

2022-08-23 15:37

Соответствующее решение вступит в силу с 1 сентября, сообщила первый вице-премьер – министер экономики Юлия Свириденко:

"С 1 сентября бизнес, уплачивающий официально зарплату, не имеющий задолженностей по налогам и сборам перед бюджетом, у которого средняя зарплата – не менее 20 тысяч гривен, 10% штатной численности (но не более 10 человек) смогут выезжать по заявке работодателя", - добавила Свириденко

Срок, на который можно будет покинуть Украину, составляет до 7 дней. Чтобы выехать за границу, нужно подать заявку в "Дії".

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