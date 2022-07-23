ВОЙНА В Украине ВСУ уничтожили еще один склад боеприпасов рф в Луганской области, – Гайдай

2022-07-23 10:30

Вооруженные силы продолжают демилитаризировать позиции российской армии. Очередной склад РФ был уничтожен в Луганской области.

Защитники Украины ударили по складу оккупантов в поселке Славяносербск. Об этом в Telegram сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

По его словам, ВСУ уничтожили склад с боеприпасами российской оккупационной армии. Подробностей о том, какое именно оружие потеряли путинские войска в результате успешного удара по складу, не сообщают.

В то же время Гайдай рассказал, что оккупанты видят в каждом оставшемся в захваченных городах и поселках жителях врагов. В частности, в Северодонецке открыт пункт выдачи пропусков для передвижения по оккупированной территории, что ограничивает свободу передвижения по региону.

"Только когда отстоишь в длинной очереди, пройдешь дактилоскопию и проверку, тогда сможешь отправиться в больницу соседнего города, если не умрешь по дороге", – написал Гайдай.

Напомним, взрывы на складах боеприпасов в оккупированном городе Ирмино в Луганской области превратили территорию, где они располагались, в "лунный пейзаж". От построек, которые были здесь ранее, не осталось и следа, а вокруг видны остатки уничтоженной российской техники.

Ранее сообщалось, что украинские воины уничтожили штаб российских оккупантов, две базы и склады с боеприпасами в Херсонской, Луганской и Николаевской областях.