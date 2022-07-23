ВОЙНА В Украине Кабмин изменил правила выплаты военным: кому теперь будут платить зарплату в 30 тысяч

2022-07-23 18:00

 

Кабинет министров принял решение изменить механизм выплат военным в размере 30 тыс. и 100 тыс. грн в месяц. Если раньше на меньшую сумму могли рассчитывать все военные, по новым правилам это коснется только тех, кто находится в зоне боевых действий.

Об этом со ссылкой на изменения в постановление №168 сообщает Громадське. Так, дополнительное вознаграждение в 30 тысяч гривен во время военного положения будут выплачиваться украинским военным, находящимся в зоне боевых действий или временной оккупации и оцеплении.

А 100 тысяч гривен смогут получить военные, выполняющие боевые задания, находясь в зоне боевых действий. Правительство приняло постановление, предусматривающее дополнительное вознаграждение военным, 28 февраля. С тех пор и до последних изменений 30 тысяч гривен во время военного положения могли получить все военные, а 100 тысяч гривен – военные, участвующие в боевых действиях на передовой.

Глава парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Александр Завитневич заявлял, что бюджетные расходы на выплаты военным выросли во время войны. В месяц необходимо около 40 миллиардов гривен.

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