ВСУ за сутки ликвидировали 280 оккупантов и уничтожили 14 танков: данные Генштаба

Защитники Украины в течение суток ликвидировали 280 оккупантов. Кроме того, были уничтожены 14 российских танков.
Об этом говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных сил Украины, обнародованном утром 24 июля. Так, за пять месяцев войны потери России в войне достигли 39 тыс. 520 военных.
Кроме того, воины ВСУ уничтожили:
1722 (+14) танков,
3942 (+13) боевых бронированных машин,
869 (+5) артиллерийских систем,
255 (+2) единиц ракетных систем залпового огня (РСЗО),
170 (+3) крылатых ракет,
2823 (+3) единицы автомобильной техники и автоцистерн,
73 (+1) единицы специальной техники,
113 (+0) средств ПВО,
221 (+0) самолетов,
188 (+0) вертолетов,
714 (+0) беспилотников оперативно-тактического уровня,
15 (+0) кораблей/катеров.
В Генштабе подчеркнули, что наибольшие потери противник понес на Краматорском направлении; данные уточняются.