ВОЙНА В Украине ВСУ за сутки ликвидировали 280 оккупантов и уничтожили 14 танков: данные Генштаба

2022-07-24 13:30

Защитники Украины в течение суток ликвидировали 280 оккупантов. Кроме того, были уничтожены 14 российских танков.

Об этом говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных сил Украины, обнародованном утром 24 июля. Так, за пять месяцев войны потери России в войне достигли 39 тыс. 520 военных.

Кроме того, воины ВСУ уничтожили:

1722 (+14) танков,

3942 (+13) боевых бронированных машин,

869 (+5) артиллерийских систем,

255 (+2) единиц ракетных систем залпового огня (РСЗО),

170 (+3) крылатых ракет,

2823 (+3) единицы автомобильной техники и автоцистерн,

​​73 (+1) единицы специальной техники,

113 (+0) средств ПВО,

221 (+0) самолетов,

188 (+0) вертолетов,

714 (+0) беспилотников оперативно-тактического уровня,

15 (+0) кораблей/катеров.

В Генштабе подчеркнули, что наибольшие потери противник понес на Краматорском направлении; данные уточняются.