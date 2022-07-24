ВОЙНА В Украине Поставки Украине немецких ПВО могут задержаться до конца года - СМИ

2022-07-24 21:00

Заявку на покупку 11 единиц систем ПВО у Diehl Defense Украина подала еще в начале июля.

Передача Украине немецких ЗРК Iris-T SLM задерживается из-за отсутствия разрешения со стороны канцлера ФРГ Олафа Шольца.

Об этом пишет DW со ссылкой на Welt am Sonntag.

Заявку на покупку 11 единиц систем ПВО у Diehl Defense Украина подала еще в начале июля. Киев также запросил у Берлина "финансовую поддержку" для закупки этих ЗРК на сумму 1,5 млрд евро.

Сделку одобрило министерство экономики ФРГ, но итоговое разрешение должен выдать федеральный совет безопасности. Заявка остается без одобрения уже три недели.

По данным Welt am Sonntag, поставка систем теперь ожидается к концу года.

Накануне глава МИД Германии Анналена Бербок заявляла, что Iris-T SLM находятся еще на стадии производства и будут готовы к отправке в конце лета.

Что такое система IRIS-T

Система IRIS-T SLM имеет дальность действия 40 км и высоту до 20 км. С помощью IRIS-T SLM можно сбивать боевые самолеты, вертолеты, крылатые ракеты, реактивную артиллерию, дроны, противорадиолокационные ракеты.

Канцлер Германии Олаф Шольц пообещал поставить Украине современную систему противовоздушной обороны IRIS-T SLM и современный радар, который будет выявлять вражеские гаубицы, минометы и реактивную артиллерию. При этом Шольц уточнил, что Германия уже доставила Украине противотанковые и переносные зенитные ракетные комплексы, более 15 млн патронов, 100 тыс. ручных гранат и 5 тыс. противотанковых мин.