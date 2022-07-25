ВОЙНА В Украине роССия потеряла в войне против Украины 39 700 человек, уничтожено 1730 танков

2022-07-25 16:30

За время полномасштабной войны российская оккупационная армия потеряла 39 700 человек. Также защитниками Украины уничтожено тысячи единиц вражеской техники.

Только за последние сутки 24 июля на поле боя было ликвидировано около 180 оккупантов. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

В течение суток бойцы ВСУ уничтожили 8 российских танков – общие потери россиян с начала войны составили 1730 танков.

Кроме того, российские оккупанты лишились 3950 боевых бронированных машин, 876 артиллерийских систем и 257 единиц реактивных систем залпового огня.

Вооруженные силы Украины уничтожили 116 средство противовоздушной обороны российской армии, а также сбили 222 самолета и 188 вертолетов.

Российские захватчики также потеряли 719 БПЛА оперативно-тактического уровня, 174 крылатых ракеты, 2832 единицы автомобильной техники и автоцистерн, а также 73 единицы специальной техники.

Украинские военнослужащие с начала войны потопили 15 кораблей и катеров российской оккупационной армии.

Наибольшие потери в течение 24 июля противник понес на Краматорском направлении.