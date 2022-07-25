ВОЙНА В Украине В треугольнике Славянск – Северск – Бахмут ВСУ показывают тактические чудеса, – военный эксперт

2022-07-25 22:00

Западные аналитики сообщают, что российской армии не удается восстановить темпы наступления. Оно может окончиться без захвата Славянска или Бахмута.

Хотя ранее в Институте изучения войны сообщали, что Россия будет сосредоточивать силы на направлении Северска и Бахмута на Донетчине. Однако украинские защитники хорошо работают в этой части фронта. Об этом рассказал военный эксперт Петр Черник.

Вместе с тем, он напомнил, что для противника стратегически очень важно выйти на административные границы Донбасса.

"Их фюрер сказал, что эти линии разграничения должны быть взяты. Возьмут ли? Полон сдержанного оптимизма", – сказал Черник.

Сейчас же в треугольнике Славянск – Северск – Бахмут украинцы показывают чудеса тактического мастерства и умения бить врага, – добавил он.

Надеемся, что эту стратегическую инициативу закрепят и впоследствии разовьют.

Ситуация на Востоке Украины

Оккупанты обстреляли позиции ВСУ из разного вида оружия возле Норцовки, Богородичного, Петровского, Барвенкового, Константиновки, Новой Дмитровки, Долины, Новой Николаевки, Карнауховки, Дибровного и Чепиля. Это произошло на Славянском направлении.

Горячо было также на Краматорском направлении. ВСУ отразили вражеский штурм в направлении Берестово – Ивано-Дарьевка и Верхнекаменка – Ивано-Дарьевка. путинские солдаты были вынуждены отойти. Сейчас они ведут наступление у Спорного. Бой продолжается.

В Бахмутском направлении россияне обстреливали населенные пункты, чтобы разрушить оборонительные позиции. У Соледара, Покровского и территории Углегорской ТЭС враг нанес авиаудары. Оккупанты вели неудачный штурм возле Вершины и Луганского. Сейчас они наступают в направлении Мироновское – Луганское. Боевые действия там продолжаются.

В Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях россияне не вели активных боев.