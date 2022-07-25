ВОЙНА В Украине ВСУ в Херсонской области взяли под контроль несколько объектов транспортной инфраструктуры

2022-07-25 19:30

Вооруженные силы Украины в течение минувших суток взяли под контроль несколько объектов транспортной инфраструктуры в Херсонской области.

Об этом свидетельствует информация руководства ОВА относительно оперативной ситуации по состоянию на утро 25 июля.

Там также рассказали, что украинские защитники в воскресенье не дали врагу продвинуться в селах Калиновской громады (Сухой Ставок, Андреевка) и Великоалександрвской громады (Давидов Брод, Белогорка, Брускинское).

"Стабильно тяжелая ситуация в других селах Бериславского и Каховского районов, продолжаются боевые действия. Несмотря на большое давление, угрозы и увеличение блокпостов, жители области все пять месяцев войны демонстрируют свою патриотическую позицию", - говорится в сообщении.

Напомним, 23 июля ВСУ "с хирургической точностью" попали в Дарьевский мост через Ингулец в Херсонской области.

Ранее, 19 июля, украинские военные ударили по Антоновскому мосту в оккупированном Херсоне, который связывает город с левым берегом Днепра.

В британской разведке называют основной уязвимостью российской армии на Херсонщине именно Антоновский мост. Именно поэтому контроль над переправами через Днепр может стать ключевым фактором в боевых действиях в Херсонской области.