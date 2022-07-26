ВОЙНА В Украине "Мы переломим ход этой войны!" - у Зеленского анонсировали много приятных сюрпризов в ближайшее время

2022-07-26 13:35

Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак анонсировал «много сюрпризов».

«Зеленский настроен серьезно и готов делать все для того, чтобы была освобождена вся территория. Мы переломим ход этой войны. Скоро будет много сюрпризов», — заявил он.

Ждём хорошие новости.

Напомним, Ермак с Зеленским практически каждый день обсуждают HIMARS, гаубицы М777, системы ПВО, а также антирросийские санкции. Лидера Украины интересует эффективность оружия, а также максимальное увеличение количества поставок.

Также Андрей Ермак заявил о скором разговоре со Штатами, о новом пакете военной помощи. Ожидаются не только HIMARS, но и другое ударное оружие. Важно не дать оркам затянуть Украину в войну зимой.

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ВСУ пресекли штурмы и отбросили оккупантов под Краматорском и Бахмутом, - Генштаб 2022-07-26 16:30
видео роССийские самолеты утром выпустили 13 ракет по Затоке, - Воздушные силы 2022-07-26 16:00