ВОЙНА В Украине Украина получила немецкие РСЗО Mars II и еще три гаубицы PzH 2000

2022-07-26 18:00

Германия передала Украине обещанные реактивные системы залпового огня Mars II и еще три гаубицы PzH 2000.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Welt.

Как заявила министр обороны Германии Кристине Ламбрехт, передано тяжелое вооружение для борьбы с российской агрессией.

"Поставлены обещанные реактивные системы залпового огня Mars II и еще три самоходных Panzerhaubitzen 2000. Мы держим свое слово", - отметила она.

Получение систем Mars II в своем Telegram уже подтвердил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Таким образом, в общей сложности Украина получила от Германии уже 10 гаубиц PzH 2000. Ламбрехт также подтвердила, что Берлин передаст 30 зениток Gepard, первые из которых поступили вчера.

Кроме того, в сентябре немецкая сторона предоставит радар типа "Кобра" для обнаружения артиллерийских орудий.

"Контракт уже подписан, и сейчас начнется обучение украинских военных работе с этой сложнейшей системой. Это позволит нашим артиллерийским системам работать еще быстрее и точнее", - добавила министр и отметила, что через несколько дней начнется обучение бойцов ВСУ управлению средствами противовоздушной обороны Iris-T SLM.

Что известно о системе Mars II

Это реактивная система залпового огня, принятая на вооружение Бундесвера в 1990 году. А еще это аналог американской M270 MLRS, но с некоторыми доработками, которые касаются увеличенных размеров и массы.

Системы Mars II предназначены для уничтожения живой силы и техники противника, артиллерийских батарей, средств ПВО, командных пунктов и узлов связи, а также для дистанционного минирования местности.

Состоит из пусковой установки на гусеничном шасси, аппаратуры управления огнем и транспортной машины. Использует неуправляемые ракеты с кумулятивно-осколочными боевыми частями или кассетными. Вес ракеты составляет 107 кг, дальность полета - 40 км. Кумулятивный боевой элемент пробивает броню толщиной до 140 мм.

Неуправляемые ракеты с кумулятивно-осколочной частью имеют дальность полета 32 км и вес 159 кг. В свою очередь, противотанковая неуправляемая ракета TGW снабжена самонаводящимися боевыми элементами и рассчитана на дальность полета до 45 км.