ВОЙНА В Украине Словакия может передать Украине истребители МиГ-29

2022-07-26 20:00

Министр обороны Словакии Ярослав Надь заявил о том, что страна открыта для переговоров о передаче Украине 11 истребителей МиГ-29.

При этом Словакия ожидает пополнения своего парка боевых самолетов со стороны западных союзников.

«Мы открыты для обсуждений пожертвования этих МиГ-29 Украине, но, конечно, это потребует, я бы сказал, более широкой дискуссии по учету финансовых аспектов и всех других аспектов доставки, поэтому решение еще не принято», – сказал министр.

В то же время он отметил, что его страна не может отдать эти самолеты в подарок и ожидает, что союзники предложат их замену или компенсацию. При этом министр уточнил, что каждый МиГ-29 стоит около 35 миллионов евро.

Надь также сообщил, что словацкие ВВС с конца августа прекращают эксплуатацию 11-ти МиГ-29, после чего можно будет говорить о будущем этих истребителей. Ожидается, что защиту охраны воздушного пространства этой страны примут Чехия и Польша.