ВОЙНА В Украине Зеленский назвал критические сроки освобождения Украины – подробности

2022-07-27 16:00

Украина должна вернуть территории, захваченные россией, в течение следующих 3-6 недель, прежде чем сделать это станет намного труднее. Так как дальше идет зима.

Об этом сообщает издание Politico.

По словам главы Комитета вооруженных сил Палаты представителей США Адама Смита, который посещал Киев и встречался с президентом Владимиром Зеленским, украинские официальные лица заявили, что хотят достичь мирного соглашения с россиянами, но сначала они должны отвоевать земли, которые захватили оккупанты.

«Следующие три-шесть недель являются решающими», — сказал он, передавая главный месседж, который услышал от Зеленского и других.

Он отметил, что этот период является важным, ведь зима с более низкими температурами и жестокими условиями замедлят боевые действия до жестокой войны на истощение.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что война в Украине, которую развязала россия, находится на решающей стадии.