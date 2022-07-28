ВОЙНА В Украине Более 77% поляков приняли активное участие в поддержке Украины и помощи украинцам

2022-07-28 10:27

С начала войны поляки выделили на помощь украинским беженцам до 10 миллиардов злотых (более 2 млрд долларов). Такую оценку Польского экономического института приводит Rzeczpospolita.

Масштабы этого участия и его материальную ценность трудно оценить из-за преимущественно незарегистрированного характера. Однако Польский экономический институт спросил поляков в специальном опросе.

Результаты исследования показали, что 77% поляков приняли участие в различных формах поддержки украинцев – от финансовых и материальных переводов, волонтерской деятельности до предоставления людям своих домов и квартир.

Что касается общей стоимости этой помощи, то она стала в два - три раза больше, чем расходы поляков на благотворительность за весь 2021 год. По оценкам института, она составила не менее 5,5 млрд злотых, однако наиболее вероятная фактическая стоимость помощи находится между 9-10 млрд злотых.

Эта оценка учитывает стоимость средств, переданных беженцам напрямую или путем участия в общественном сборе, а также стоимость вещей и товаров, приобретенных для беженцев, стоимость предлагаемого им жилья и питания, а также стоимость других форм поддержки.

Чаще всего указанный диапазон стоимости выделенного пособия (36%) составляет 100-500 злотых.

Почти половина респондентов (44%) не привлекала никаких финансовых средств или использовала их мало – до 100 злотых, тогда как меньшая группа (20%) выделила значительные средства, превышающие 500 злотых, из которых 8% – более 1000 злотых.

Сильное желание помочь было связано с такими факторами как опыт благотворительной деятельности, прямые контакты с иностранцами (особенно украинцами) до войны, регулярное освещение в СМИ продолжающихся военных действий и судьбы беженцев.